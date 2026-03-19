Sondaggi di Milan e Inter per Dodo: la Fiorentina continua a lavorare sul rinnovo
La Fiorentina continua a nutrire speranze sul fronte legato al rinnovo di Dodò, il cui contratto scade il 30 giugno 2027. I viola hanno offerto un prolungamento fino al 2030, ma resta distanza sulla parte economica: circa 2 milioni a stagione più bonus, mentre il giocatore chiede di più, forte dell’interesse di diversi club europei. Nelle ultime settimane, riporta Tuttomercatoweb.com, sia Milan che Inter hanno sondato il terreno in via esplorativa.
Se non si troverà un accordo, la valutazione di Dodò si aggirerebbe intorno ai 15 milioni, considerando il solo anno residuo di contratto. Da monitorare anche la Juventus, interessata agli svincolati Celik e Mingueza, oltre a possibili offerte dall’estero. La Fiorentina spera di chiudere il rinnovo entro giugno, in caso contrario, Dodò potrebbe diventare una delle occasioni di mercato estive.
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