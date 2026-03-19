Simonelli annuncia: "Rinviato l'incontro tra allenatori, giocatori e arbitri"

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Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato all’uscita della sede della FIGC in via Allegri al termine del consiglio federale odierno. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.com: “L’incontro tra allenatori, giocatori e gli arbitri è rinviato a fine stagione. Il 23 Rocchi è impegnato in un evento UEFA a Malta. Di Nazionale non abbiamo parlato, siamo fiduciosi. Rinvio giornata campionato? Se mi trovate voi una data in cui era possibile recuperare offro una cena a tutti. Che le squadre italiane fossero tutte eliminate dalla Champions non potevamo saperlo prima”.