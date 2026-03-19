Serie A, le designazioni per la 30^ giornata: Parma-Cremonese a Fabbri
Non solo Fiorentina-Inter, l'Aia ha comunicato ufficialmente le designazioni arbitrali anche per tutte le altre partite in programma per la prossima giornata di campionato. Tra le gare del 30° turno di Serie A due in particolare sono quelle che interessano maggiormente ai viola in vista della lotta salvezza, e sono Parma-Cremonese, che è stata affidata a Michael Fabbri della sezione di Ravenna, e Roma-Lecce, che invece verrà diretta da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Questa la panoramica completa con tutte le designazioni complete:
CAGLIARI - NAPOLI Venerdì 20/03 h 18:30
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: SERRA
GENOA - UDINESE Venerdì 20/03 h. 20:45
COLLU
PERETTI - BIFFI
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
PARMA - CREMONESE Sabato 21/03 h. 15:00
FABBRI
CIPRESSA – YOSHIKAWA
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: DI BELLO
MILAN - TORINO Sabato 21/03 h. 18:00
FOURNEAU
ROSSI M. - MORO
IV: DOVERI
VAR: NASCA
AVAR: MARESCA
JUVENTUS - SASSUOLO Sabato 21/03 h. 20:45
MARCHETTI
COSTANZO – BIANCHINI
IV: ALLEGRETTA
VAR: ABISSO
AVAR: CAMPLONE
COMO - PISA h. 12:30
PAIRETTO
MASTRODONATO - FONTEMURATO
IV: MUCERA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI BELLO
ATALANTA – H. VERONA h. 15:00
AYROLDI
BERCIGLI – FONTANI
IV: CREZZINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: LA PENNA
BOLOGNA - LAZIO h. 15:00
FELICIANI
BERTI – LAUDATO
IV: ZANOTTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GIUA
ROMA - LECCE h. 18:00
SACCHI J.L.
BACCINI – ZINGARELLI
IV: MASSIMI
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
FIORENTINA - INTER h. 20:45
COLOMBO (foto)
BAHRI – DEI GIUDICI
IV: TREMOLADA
VAR: MARESCA
AVAR: MASSA
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati