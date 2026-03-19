Serie A, le designazioni per la 30^ giornata: Parma-Cremonese a Fabbri

Oggi alle 13:52
di Redazione FV

Non solo Fiorentina-Inter, l'Aia ha comunicato ufficialmente le designazioni arbitrali anche per tutte le altre partite in programma per la prossima giornata di campionato. Tra le gare del 30° turno di Serie A due in particolare sono quelle che interessano maggiormente ai viola in vista della lotta salvezza, e sono Parma-Cremonese, che è stata affidata a Michael Fabbri della sezione di Ravenna, e Roma-Lecce, che invece verrà diretta da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Questa la panoramica completa con tutte le designazioni complete:

CAGLIARI - NAPOLI    Venerdì 20/03 h 18:30

  MARIANI

  BINDONI – TEGONI

  IV:      PERRI

  VAR:  MARINI

  AVAR:   SERRA

  GENOA - UDINESE    Venerdì 20/03 h. 20:45

  COLLU

  PERETTI - BIFFI

  IV:      TURRINI

  VAR:   AURELIANO

  AVAR:    PEZZUTO

  PARMA - CREMONESE    Sabato 21/03 h. 15:00

  FABBRI

  CIPRESSA – YOSHIKAWA

  IV:       GALIPO’

  VAR:  PATERNA

  AVAR:    DI BELLO

  MILAN - TORINO    Sabato 21/03 h. 18:00

  FOURNEAU

  ROSSI M. - MORO

  IV:     DOVERI

  VAR:   NASCA

  AVAR:    MARESCA

  JUVENTUS - SASSUOLO    Sabato 21/03 h. 20:45

  MARCHETTI

  COSTANZO – BIANCHINI

  IV:      ALLEGRETTA

  VAR:   ABISSO

  AVAR:    CAMPLONE

  COMO - PISA    h. 12:30

  PAIRETTO

  MASTRODONATO - FONTEMURATO

  IV:     MUCERA

  VAR:   MERAVIGLIA

  AVAR: DI BELLO

  ATALANTA – H. VERONA    h. 15:00

  AYROLDI

  BERCIGLI – FONTANI

  IV:     CREZZINI

  VAR:    MAGGIONI

  AVAR:     LA PENNA

  BOLOGNA - LAZIO    h. 15:00

  FELICIANI

  BERTI – LAUDATO

  IV:     ZANOTTI

  VAR:     DI PAOLO

  AVAR:      GIUA

  ROMA - LECCE    h. 18:00

  SACCHI J.L.

  BACCINI – ZINGARELLI

  IV:       MASSIMI

  VAR:     GHERSINI

  AVAR:  ABISSO

  FIORENTINA - INTER    h. 20:45

  COLOMBO (foto)

  BAHRI – DEI GIUDICI

  IV:       TREMOLADA

  VAR:     MARESCA

  AVAR:   MASSA