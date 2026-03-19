Nardella: "I 150 milioni per il Franchi usati per non farlo finire come il Flaminio a Roma

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Dario Nardella, ex sindaco di Firenze ed attuale eurodeputato del PD, nel corso di un'intervista rilasciata a la Repubblica, ha parlato anche della situazione legata allo Stadio Artemio Franchi. Queste le sue parole: "Dobbiamo fare un’analisi onesta sulle cause dei problemi a partire dal vero morbo della città che è la cultura parassitaria della rendita. Tutto il contrario degli investimenti che portano ricchezza e lavoro. Su questo manca un dibattito".

I 150 milioni utilizzati per il Franchi non potevano essere destinati alla costruzione di case?: "Erano fondi per il patrimonio culturale. E comunque difendo la scelta: l’alternativa era un bubbone di degrado nel cuore di Campo di Marte, com’è il Flaminio di Roma