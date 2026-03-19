La Lega Serie A ricorda Michael Artono: "La sua passione fondamentale per i risultati del Como"

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La Lega Serie A, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha voluto ricordare il patron del Como, Michael Bambang Hartono, scomparso oggi all'età di 86 anni. Questo quanto riportato:

"È scomparso oggi, all’età di 86 anni, Michael Bambang Hartono, dal 2019 patron del Como 1907 insieme con il fratello Robert Budi.

"Di Michael Hartono ho sempre apprezzato la visione, la determinazione e il sincero entusiasmo per il calcio italiano - ha dichiarato il Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli -. La sua passione e il suo impegno hanno rappresentato una leva fondamentale per i risultati ottenuti dal Como, e al tempo stesso un contributo significativo alla crescita del nostro movimento calcistico. Desidero rivolgere, a nome della Lega Calcio Serie A, le più sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la società Como e al suo Presidente Mirwan Suwarso. Il suo ricordo resterà vivo in chi ha avuto il privilegio di incontrarlo e di condividere con lui l’amore per il nostro sport"."