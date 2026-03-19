Paura per Lang: operato al dito per evitare l'amputazione. Il Galatasaray pensa alla denuncia

Paura per Lang: operato al dito per evitare l'amputazione. Il Galatasaray pensa alla denunciaFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:07News
di Redazione FV

Brutta disavventura in Champions League per Noa Lang, ex esterno del Napoli oggi in prestito al Galatasaray. Nel corso della sfida persa per 4-0 ad Anfield contro il Liverpool, l’olandese è finito violentemente contro i cartelloni pubblicitari, riportando un profondo taglio a un dito. Costretto a lasciare immediatamente il campo, Lang è stato operato nelle ore successive alla partita.

Attimi di grande apprensione, con il timore – inizialmente concreto – di una possibile amputazione. Un’ipotesi che, fortunatamente, sembra essere stata scongiurata. Resta però la gravità dell’accaduto: secondo quanto riportato da Sky Sport, il Galatasaray starebbe valutando l’ipotesi di sporgere denuncia.