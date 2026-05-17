Inter-Hellas Verona finisce 1-1 con autogol di Edmundsson e gol di Bowie

Inter-Hellas Verona finisce 1-1 con autogol di Edmundsson e gol di BowieFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:02News
di Redazione FV

Non basta un autogol di Edmundsson ad inizio secondo tempo all'Inter per battere l'Hellas Verona in casa e far partire la festa Scudetto. Gli scaligeri pareggiano a tempo quasi scaduto in una gara che aveva poco da dire a San Siro, finita 1-1 con i nerazzurri di Chivu che hanno ormai guadagnato la vittoria Scudetto e oggi se la godranno con i propri tifosi. L'Hellas invece aspetta solo la fine della stagione per ripartire dalla Serie B ma si è regalato un altro pareggio importante.