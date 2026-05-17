Dodo sul futuro: "Vediamo cosa succede, io penso solo a giocare"

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Intervistato da DAZN, Dodò ha parlato dopo la vittoria della Fiorentina sul campo della Juventus: "Abbiamo parlato prima di entrare in campo, la nostra squadra è diventata una famiglia e sapevamo che per uscire da quella situazione dovevamo giocare di squadra. Abbiamo raggiunto l'obiettivo, venire in questo campo a giocare contro la Juventus era difficile ma con la qualità che abbiamo potevamo fare male ed è stata una grande prestazione".

Futuro ancora con la Fiorentina? "Vediamo cosa succede, spero ma io penso solo a giocare".