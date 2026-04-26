Solomon e il futuro alla Fiorentina: "Non so se rimarrò ma mi sono trovato bene"

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Interpellato anche sul suo futuro da DAZN in occasione della sfida tra Fiorentina e Sassuolo al Franchi, Manor Solomon ha parlato soprattutto del suo futuro spiegando: “Non so ancora se rimarrò ma ho davvero apprezzato il mio tempo qui a Firenze, mi sono trovato bene sia con l'ambiente che con le persone e voglio dare il massimo fino a fine campionato. A fine stagione parleremo con la società e valuteremo il da farsi”.