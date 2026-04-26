Alle 15 via a Genoa-Como, le scelte ufficiali della sfida del Ferraris
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Alle 15 in Serie A è tempo di Genoa-Como. Queste le formazioni ufficiali della sfida che mette in palio tre punti importanti soprattutto in chiave europea per i lombardi.
Genoa (4-4-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa, Vasquez; Sabelli, Amorim, Frendrup, Ellertsson; Vitinha, Ekhator.
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.
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