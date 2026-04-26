Di Francesco amaro a Verona: "Noi qui meglio di Milan e Viola, ma non concretizziamo"

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Eusebio Di Francesco rivendica la prestazione della sua squadra a Verona. Il tecnico del Lecce, dopo lo 0-0 di ieri sera al Bentegodi, ha parlato in conferenza stampa e tracciato un bilancio di quanto fatto vedere dai salentini al cospetto degli scaligeri, senza però riuscire a vincere: "Io posso continuare ad allenare e stimolare la squadra per il guizzo che manca. Nel primo tempo siamo stati sporchi. Se il Verona ti allunga vive della sua forza, l’ha dimostrato nelle partite precedenti. Noi abbiamo creato di più qui rispetto a Milan e Fiorentina.

Non siamo stati capaci di concretizzare la mole di gioco nel finale, dovevamo essere più lucidi, lo sentiamo dire da tanto tempo ed è noioso. L’arbitro ha avuto un grande abbaglio nel finale, se quello è gol il calcio finisce. L’unico aspetto positivo di oggi è che se finisse oggi saremmo salvi. Questo campo è difficile".