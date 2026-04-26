Giaccherini netto su Italiano: "Gran lavoro a Firenze e Bologna: ora vada altrove"

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Intervenuto dagli studi di Dazn nel post gara di Bologna-Roma, l'ex centrocampista Emanuele Giaccherini è stato abbastanza netto su Vincenzo Italiano. "Secondo me il ciclo di Italiano a Bologna ha finito" ha detto in modo chiaro e tondo l'ex giocatore, che ha aggiunto poi: "Lui ha fatto un grande lavoro alla Fiorentina e a Bologna: ha giocato la Champions, ha vinto una Coppa Italia e quest'anno si è reso protagonista di un percorso straordinario in Europa League nonostante forse sia mancato qualcosa contro l'Aston Villa. Il rammarico è per il percorso in campionato, dove è mancata continuità. Anche per lui può essere arrivato il momento di guardare a squadre con un blasone più importante e avere stimoli in più".

Tutto questo dopo la sconfitta di ieri contro la Roma, con la squadra di Italiano che non ha più niente da chiedere alla propria stagione. E sul possibile futuro del tecnico al Napoli, Giaccherini aggiunge: "Il Napoli lo ha cercato più volte e può essere la piazza giusta. Poi non è detto che debba restare per forza in Italia, ci sono tante squadre anche all'estero".