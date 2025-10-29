Sohm verso il Lecce: "È un momento difficile. L'obiettivo è fare tutti di più"
Simon Sohm, centrocampista viola, dopo la sconfitta contro l'Inter ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, esprimendosi così: “Abbiamo fatto 60′ buoni contro una squadra molto forte, secondo me la più forte del campionato. Poi dopo l’1-0 è stato difficile. Dobbiamo fare tutti di più, lo sappiamo, questo è l’obiettivo adesso”.
Finché resisteva lo 0-0 non siete andati male.
“Il problema al momento è l’ultimo passaggio, anch’io oggi ho sbagliato l’ultimo passaggio. Devo e dobbiamo tutti fare meglio”.
Adesso il Lecce.
“Ora l’obiettivo è vincere, non ce l’abbiamo ancora fatta dopo 9 partite. E’ un momento difficile, ora dobbiamo solo vincere”.
