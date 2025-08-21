Sohm nel post partita: "Era importante partire bene. Voglio fare il meglio possibile"
Il centrocampista della Fiorentina Simon Sohm ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 0-3 nel match contro il Polissya valido per l’andata dei playoff di Conference League.
Ottimo approccio alla partita: era così che l'avevate impostata?
"Certo, era importante iniziare bene e abbiamo fatto una bella partita".
Grande prestazione: sembra essere qui da sempre.
"Sono molto contento e spero di continuare così".
Da un giocatore molto duttile: cosa le chiede Pioli?
"Di giocare con semplicità e qualità, voglio fare il meglio possibile".
Moro su Piccoli: "L'Atalanta ha sbagliato a lasciarlo andare, è in continua crescita. Brava Fiorentina!"
Risultato perfetto, peccato per l’espulsione di Kean. Il 3-5-1-1 schema base ma vedremo spesso il tridente. Piccoli il salto di qualità voluto da Commisso. Ora un centrocampista da Championsdi Luca Calamai
