Sohm nel post partita: "Era importante partire bene. Voglio fare il meglio possibile"
Ieri alle 22:11News
di Redazione FV

Il centrocampista della Fiorentina Simon Sohm ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 0-3 nel match contro il Polissya valido per l’andata dei playoff di Conference League.

Ottimo approccio alla partita: era così che l'avevate impostata?
"Certo, era importante iniziare bene e abbiamo fatto una bella partita".

Grande prestazione: sembra essere qui da sempre.
"Sono molto contento e spero di continuare così".

Da un giocatore molto duttile: cosa le chiede Pioli?
"Di giocare con semplicità e qualità, voglio fare il meglio possibile".