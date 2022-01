SKY, Visite Piatek anche domani, poi l'ufficialità

L'ufficialità di Krzysztof Piatek dovrà ritardare un po', anche se non di molto. Come riporta Sky Sport infatti, non è bastato il giro di visite mediche svolto oggi dall'attaccante polacco in arrivo dall'Hertha Berlino, che dunque dovrà svolgere altri test nella giornata di domani. Nulla di grave comunque, tutto sarà definito per poi procedere all'ufficialità e ai primi allenamenti con la squadra.