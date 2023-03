SIND. EMPOLI, Non pagheremo noi le scelte di ACF

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

La sindaca di Empoli, Brenda Barnini, ha parlato della questione stadio: "Non ci sono stati contatti con la Fiorentina e bisogna evitare che Empoli sia l'equazione più facile. Soffriamo già avendo lo stadio in una zona residenziale: la condizione minima per accettare un'eventuale richiesta del club viola è ricevere un aiuto dal Comune di Firenze. Anche perché io devo tenere conto dei disagi cittadini locali e non possiamo pagare noi le conseguenze del possibile spostamento della Fiorentina. Il mio mandato da sindaca scade in concomitanza con quello di Nardella, quindi se vuole trattare è bene che lo faccia presto".