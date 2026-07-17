Per Simon Sohm è corsa tra Venezia e Sassuolo: il punto sullo svizzero
Tra le squadre più attive di questo avvio di mercato c'è il Venezia, vicino a rinforzare l'attacco con Akor Adams del Siviglia. Il club lagunare, però, lavora anche per inserire un nuovo centrocampista in rosa. Secondo La Nuova Venezia, uno degli obiettivi è Simon Sohm, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito al Bologna, che ha deciso di non riscattarlo. Il centrocampista svizzero, arrivato in viola dal Parma la scorsa estate, piace alla dirigenza veneziana.
Sul classe 2001, però, c'è anche l'interesse del Sassuolo. I neroverdi hanno già avviato i contatti con la Fiorentina nell'ambito dei discorsi per Kristian Thorstvedt e, tra i profili graditi al tecnico Alberto Aquilani, figura anche Sohm insieme a Giovanni Fabbian e Marco Brescianini.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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