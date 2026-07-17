La Fiorentina ricorda Osvaldo Bagnoli: "Un grande protagonista del nostro sport"

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Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell’Hellas Verona campione d’Italia nel 1985, è morto a Verona all’età di 91 anni. Ricoverato all’ospedale di Borgo Roma, da tempo combatteva contro una patologia neurodegenerativa. Indissolubilmente legato al club scaligero, guidò il Verona alla conquista dell’unico scudetto della sua storia nella stagione 1984-1985, impresa rimasta tra le più grandi del calcio italiano. In carriera allenò anche Cesena, Genoa e Inter, dopo essere stato calciatore di Milan, Verona e Spal. I funerali si terranno nei prossimi giorni a Verona.

A pochi minuti dalla notizia, è arrivato il cordoglio dei club italiani. Tra questi, anche la Fiorentina, che ha scritto sul proprio profilo X: "Tutta la Fiorentina si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, protagonista indimenticabile della storia del nostro sport. Alla sua famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze".