Celik, altro che Fiorentina: ora è ad un passo dalla firma con la Juventus

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La Juventus irrompe su Zeki Celik e tenta il sorpasso ai danni della Roma. Il terzino turco, ufficialmente svincolato dal club giallorosso dallo scorso 30 giugno, sembrava a un passo dal trovare un nuovo accordo per prolungare la sua avventura nella Capitale. Tuttavia, i rallentamenti nella trattativa hanno aperto scenari inaspettati. L'esterno turco ha già svolto oggi le visite mediche a Torino, come riportato da Romeo Agresti: per lui pronto un contratto triennale.

L'inserimento della Juventus rischia di alterare sensibilmente gli equilibri di questa sessione estiva. Giovanni Carnevali e Ricky Massara hanno deciso di premere sull'acceleratore, inserendosi con decisione nella corsa al difensore. Questo blitz improvviso certifica la precisa volontà della società di puntellare le corsie laterali. La manovra è stata studiata per consegnare a Luciano Spalletti un rinforzo pronto per l'uso già nel corso delle prossime settimane, andando a completare il pacchetto arretrato in vista degli impegni della nuova stagione. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.