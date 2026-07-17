Guai in casa Napoli, si ferma Buongiorno: possibile intervento al ginocchio
Non arrivano buone notizie per il Napoli alla vigilia del ritiro estivo. Alessandro Buongiorno, infatti, non sarà a disposizione per la prima fase della preparazione a causa di un problema al ginocchio che potrebbe richiedere un intervento chirurgico.
Questo il comunicato diffuso dal club azzurro: "In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro". Resta ora da capire quale sarà la decisione dello staff medico e del giocatore dopo il consulto. Di certo, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno del difensore nella prima parte del pre-campionato, trovandosi subito ad affrontare la prima emergenza fisica della nuova stagione.
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