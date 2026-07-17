Le Falkland condannano l'Argentina: "La FIFA sanzioni quel gesto"

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Il governo delle Isole Falkland ha preso posizione sui fatti avvenuti al termine di Inghilterra-Argentina, quando i giocatori sudamericani per celebrare la vittoria hanno esposto uno striscione con scritto: "Las Malvinas son argentinas". Il comunicato recita: "Il governo delle Isole Falkland è deluso, sebbene purtroppo non sorpreso, dal fatto che la nazionale di calcio argentina abbia deciso di macchiare il risultato della semifinale dei Mondiali di calcio di ieri sera, una partita che in ogni caso non ha coinvolto le Isole Falkland. Detto questo, non è certo una novità per nessuno che gli abitanti delle Isole Falkland siano stati vittime di un'invasione aggressiva nel 1982, che ha lasciato molti traumatizzati. Lo striscione esposto ieri sera dall'Argentina è stato quindi particolarmente insensibile per molte persone nelle Falkland.

È politica dichiarata del governo delle Isole Falkland non voler vedere la politica introdotta nello sport. Né vogliamo che le Isole e la loro popolazione vengano usate come pedine politiche in ogni discussione su Inghilterra e Argentina. Accogliamo con favore la dichiarazione di sostegno rilasciata stamattina dal governo del Regno Unito Come ha sottolineato il Ministro del Commercio Peter Kyle, uno dei principi cardine della Coppa del Mondo è la separazione tra politica e calcio. Ci auguriamo che la FIFA mantenga la promessa di tenere la politica fuori dallo sport e sanzioni qualsiasi comportamento di questo tipo in conformità con le proprie regole".