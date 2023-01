SGARBI, Sbagliato penalizzare la Juve: ecco perché

Il deputato della Repubblica Vittorio Sgarbi ha parlato a Toscana TV del caso plusvalenze della penalizzazione della Juventus: "Il calcio è fatto di partite e di giocati. Quello che c'è poi dietro, come falso in bilancio e plusvalenze, salvo che non siano corrotti i giocatori per vincere o perdere, non c'entra nulla. Non ho capito chi ha dato i 15 punti di penalizzazione alla Juve: chi li ha dati non sa cosa è il calcio, è una punizione data a chi non c'entra nulla come i giocatori e la squadra che hanno il solo compito di giocare la partite. Il giocatore è responsabile dell'esito della partita non del bilancio. La penalizzazione alla squadra serve come esempio da dare ai proprietari dei club.

Alla Rocco Commisso che dovrebbe dire, visto che segue le regole? "Se la Fiorentina non gioca bene dipende dai giocatori, non credo dipenda dal falso in bilancio".