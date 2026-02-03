Ufficiale Il Verona promuove "ad interim" il tecnico della Primavera Sammarco: c'è l'annuncio

Il Verona, ultimo in classifica e dunque invischiato nella lotta per non retrocedere come Pisa e Fiorentina, ha comunicato che per il momento a guidare la squadra, dopo l'esonero di Paolo Zanetti, sarà il tecnico della Primavera Paolo Sammarco (ex giocatore tra le altre di Sampdoria e Frosinone, alla guida di Under 18 prima e Primavera poi del Verona). Una promozione che il club scaligero chiarisce "ad interim". Ecco l'annuncio di queste ore:

"Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco. Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro".