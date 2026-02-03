Petardo Audero: il tifoso ferito non è in pericolo di vita
(V. 'In condizioni critiche il tifoso...' delle 10.15 circa) (ANSA) - MODENA, 03 FEB - Non è in pericolo di vita il tifoso romagnolo, dell'Inter club San Marino, rimasto ferito dopo aver lanciato anche il petardo che domenica ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. Il 40enne, denunciato tra l'altro a piede libero per l'accaduto, potrebbe essere dimesso già nei prossimi giorni. Lo precisa l'Aou di Modena.
L'uomo è stato infatti trasferito dall'ospedale di Cremona a quello di Modena per essere sottoposto a diverse operazioni. Il tifoso, nel lancio di un petardo, ha perso l'ultima falange dell'indice e del medio, mentre il resto è stato ricostruito e salvato dall'équipe della Chirurgia della mano dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena diretta dal dottor Andrea Leti Acciaro. (ANSA).
