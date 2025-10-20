Serie A, Zaniolo risponde a Terracciano: Cremonese-Udinese finisce 1-1:
FirenzeViola.it
Il settimo turno di Serie A, caratterizzato dal record storico negativo di gol segnati, si è concluso questa sera con il posticipo del lunedì tra Cremonese e Udinese. La partita ha visto prima la squadra di casa allenata da Davide Nicola passare in vantaggio con il gol dell'ex Milan Filippo Terracciano, bravo a realizzare di testa in mischia, e poi la reazione degli ospiti con la prima rete in campionato in maglia bianconera dell'ex attaccante tra le altre squadre anche della Fiorentina, Nicolò Zaniolo.
La Cremonese sale così a 10 punti in classifica mentre l'Udinese raggiunge quota 9.
Pubblicità
News
Rigore farlocco, Gimenez peggio. La notte lunga di Pradè, pensa alle dimissioni. Pioli avanti con la fiducia della società. Fiorentina, ora l'obiettivo sono 40 puntidi Mario Tenerani
Le più lette
1 Rigore farlocco, Gimenez peggio. La notte lunga di Pradè, pensa alle dimissioni. Pioli avanti con la fiducia della società. Fiorentina, ora l'obiettivo sono 40 punti
Copertina
FirenzeViola"Pioli è l'uomo giusto": come è uscito dalle situazioni di crisi in passato il tecnico viola
Tommaso LoretoTornare in campo la miglior medicina, a patto di fornire una prestazione convincente. Kean è convocato, serve un Pioli di nuovo "on fire"
Alberto PolverosiMilan-Fiorentina deve diventare la partita deI rilancio dei numeri 10 finora deludenti: meglio Leao o Gudmundsson?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com