Serie A, Zaniolo risponde a Terracciano: Cremonese-Udinese finisce 1-1:

Il settimo turno di Serie A, caratterizzato dal record storico negativo di gol segnati, si è concluso questa sera con il posticipo del lunedì tra Cremonese e Udinese. La partita ha visto prima la squadra di casa allenata da Davide Nicola passare in vantaggio con il gol dell'ex Milan Filippo Terracciano, bravo a realizzare di testa in mischia, e poi la reazione degli ospiti con la prima rete in campionato in maglia bianconera dell'ex attaccante tra le altre squadre anche della Fiorentina, Nicolò Zaniolo.

La Cremonese sale così a 10 punti in classifica mentre l'Udinese raggiunge quota 9. 