Serie A, Vlahovic e David decisivi per la Juve: Il Pisa ferma l'Atalanta a Bergamo

La domenica di Serie A si chiude con la vittoria della Juventus sul Parma e il pareggio dell'Atalanta contro il Pisa. A Torino i bianconeri di Tudor riescano a battere 2-0 gli emiliani grazie alle reti nella ripresa del nuovo acquisto Jonathan David e di uno dei nomi più chiacchierati di questo mercato, Dusan Vlahovic. A Bergamo invece il Pisa, al ritorno in Serie A dopo 34 anni, riesce a fermare l'Atalanta sul 1-1. Vanno in vantaggio i toscani con l'autogol di Hien nel primo tempo. Nella ripresa Scamacca pareggia i conti per i bergamaschi. 