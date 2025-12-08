Serie A, vittoria per 1-0 del Parma in casa del Pisa: rosso nel finale a Nzola
Il Parma di Carlos Cuesta vince un match delicatissimo in ottica salvezza all'Arena Garibaldi contro il Pisa. I crociati hanno avuto la meglio sulla squadra di Alberto Gilardino per 1-0 grazie alla rete realizzata su calcio di rigore al 40 minuto da Adrian Benedyyczak.
Da segnalare come tra i padroni di casa sia stato espulso nel finale, in pieno recupero, per un fallo di frustrazione, l'ex attaccante della Fiorentina Mbala Nzola, arrivato in prestito al Pisa dai viola nel corso della scorsa estate. Con questi tre punti il Parma sale a quota 14 punti in classifica, a +4 sul terzultimo posto attualmente occupato a quota 10 proprio dal Pisa.
