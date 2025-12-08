Serie A, alle 18 in campo Udinese e Genoa: le formazioni ufficiali del match

Il 14° turno di Serie A prosegue in questo lunedi 8 dicembre di festa. Dopo la sfida tra Pisa e Parma delle ore 15:00, conclusasi con la vittoria del adesso è il turno di Udinese-Genoa, gara che si disputerà al Bluenergy Stadium e per la quale i due allenatori, Kosta Runjaić e Daniele De Rossi, hanno scelto di schierare i seguenti undici titolari:

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. A disp.: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Kristensen, Miller, Modesto. All. Kosta Runjaic.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Masini, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp.: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Messias, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Cuenca, Fini, Kumer, Cornet, Venturino, Ellertsson. All. Daniele De Rossi