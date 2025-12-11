Serie A, Vardy vince il Player Of The Month di novembre di EA Sports

La Cremonese di Davide Nicola sta vivendo un momento inaspettato agli inizi della stagione, si trova nona a 20 punti con un vantaggio di 10 punti dalla zona retrocessione. Tutto questo è dovuto all'esemplare gestione di Davide Nicola e alla coppia d'attacco, composta da Bonazzoli e dall'intramontabile Jamie Vardy, che hanno composto fino ad ora 9 gol dei 18 della Cremonese, la metà.

Nell'ultimo mese l'attaccante inglese ha messo a referto 3 reti, che gli sono valse il EA SPORTS FC Player Of The Month di novembre, battendo Maignan, Lautaro Martinez, David Neres, Leo Ostigard e Nicolò Zaniolo. Ecco la nota: "Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di novembre è stato assegnato al calciatore della Cremonese Jamie Vardy. I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Jamie Vardy, che ha superato campioni del calibro di Maignan (Milan), Lautaro Martinez (Inter), Neres (Napoli), Ostigard (Genoa), Zaniolo (Udinese)".