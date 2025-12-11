Viti a Sky: "Ora conta il gruppo, non gli obbiettivi personali. Parole di Commisso ci aiutano"

Mattia Viti, difensore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport nell'immediato pre partita della sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev. Queste le sue parole: "Ora gli obbiettivi personali devono essere messi da parte, deve uscirne il gruppo, solo tra di noi possiamo darci una mano. Con l'unione ne verremo fuori, questo è quello che ci siamo detti. Parole di Commisso? Per noi sapere che il presidente è sempre con noi è di aiuto e conforto, faremo il possibile per lui che è in America con varie problematiche. Giocheremo anche per lui".