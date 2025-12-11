Vanoli a Sky: "Il presidente ci è sempre vicino. Dzeko si è meritato la fascia"

vedi letture

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre partita della sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev: "Oggi è fondamentale arrivare alla vittoria. Ci servirebbe per darci più autostima. Dzeko capitano? Se lo merita, lo ha dimostrato con il gesto fatto verso i tifosi e lo ha detto anche Ranieri ieri in conferenza che ci sono più capitani nel gruppo. Parole di Commisso? Il presidente va solo ringraziato. Da quando sono arrivato mi è sempre stato vicino anche se non può fare questo lungo viaggio per venire a Firenze. Anche la società mi è stata vicina.

Abbiamo parlato tanto in questi giorni ora bisogna far parlare il campo. Voglia di fare qualcosa di diverso a livello tattico? C'è tanta voglia ma alle volte la coperta è corta. Ora come ho detto l'atteggiamento è la cosa più importante e non il sistema di gioco. Conosco benissimo il 3-5-2 ma anche l'anno scorso ho cambiato a Torino. A noi mancano esterni offensivi per cambiare, ce l'ho in testa di farlo. Vedremo in prospettiva futura".