Fiorentina alla ricerca di un centrocampista, sondato il terreno per Lovric

vedi letture

Secondo quanto riporta il Messaggero Veneto, la Fiorentina per rinforzare la proprio linea di centrocampo sta guardando verso Udine, dove sembra essere tornato di moda il nome di Sandi Lovric, che si potrà mettere in mostra e appetibile agli occhi della dirigenza viola proprio al Franchi il 21 dicembre. Il croato potrebbe essere anche un colpo a basso costo per la Fiorentina, in quanto il classe 1998 ha il contratto in scadenza la prossima estate e non ha intenzione di rimanere in Friuli per la prossima stagione.