Serie A unico campionato con due club senza vittorie: ACF e Verona

In questa stagione ci sono in totale 10 club che non hanno ancora trovato la vittoria nei primi turni dei campionati nazionali UEFA. La Serie A è l'unico campionato europeo ad avere tutt'ora due club senza trionfi in questo inizio stagione: si tratta della Fiorentina (0 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte) e dell'Hellas Verona (0 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte). Di seguito il post pubblicato su X da "Football Rankings" con il dato in questione: