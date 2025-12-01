Ancora polemiche su Milan-Lazio: il Var Di Paolo verrà fermato

Anche quello che si è chiuso ieri sera è stato un weekend di grosse polemiche arbitrali. La madre di tutte riguarda Milan-Lazio, con un rigore prima concesso, poi revocato dopo un'intricata e lunghissima revisione Var in pieno recupero. L'incontro è poi terminato 1-0 per i rossoneri; ecco, la Lazio non ha digerito il mancato calcio di rigore concesso dall'arbitro Collu e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono le modalità con cui è stata gestita la situazione ad aver fatto arrabbiare i biancocelesti, che si sentono defraudati. Il silenzio stampa è stato deciso anche e soprattutto dalla società, che ha voluto evitare pure di innescare altre polemiche con la classe arbitrale dopo le dichiarazioni di Maurizio Sarri post-Inter.

Oggi la Lazio tornerà ad allenarsi a Formello e cercherà di preparare al meglio il match di giovedì, che giocherà contro il Milan all'Olimpico. L'obiettivo è quello di prendersi la rivincita, eliminando i rivali rossoneri dalla Coppa Italia. Intanto è da segnalare che, come si legge sulla rosea, il VAR Aleandro Di Paolo ha rischiato di indurre in errore il direttore di gara con un'intromissione che non è piaciuta ai vertici arbitrali. Di conseguenza farà, con ogni probabilità, due turni lontani dalla Serie A e poi rientrerà, forse, dalla Serie B. Proprio il designatore per la CAN A Gianluca Rocchi infatti aveva ricordato nei giorni scorsi: "Dobbiamo migliorare nelle chiamate VAR".