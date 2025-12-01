De Paola: "Il tecnico cambia tutto. Palladino? Un errore il divorzio"
Il direttore Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio sul suo Editoriale parlando anche della Fiorentina. Ecco le sue parole a proposito delle scelte sbagliate prese della viola negli ultimi mesi: "La verità è che nel calcio un allenatore ti cambia la vita. Basti guardare l'esperienza di Italiano che cosa aveva lasciato negli occhi di Firenze.
Il grande errore poi è stato quello di lasciar andare Palladino, allenatore molto bravo nella comunicazione e preparato. Anche in altre piazze si è visto come la scelta dell'allenatore sia determinante. Basti guardare l'instabilità che c'è da anni nella Juventus".
Pubblicità
News
Dicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insiemedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Dicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
4 Dzeko a rischio squalifica per il post-partita? Gazzetta: "Il procuratore federale aspetta la relazione"
Copertina
Tommaso LoretoL’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmetto
Alberto PolverosiCon Vanoli il primo passo indietro (con Pioli no, perché non c’erano mai stati passi in avanti…). Dzeko è una delusione, non solo per le parole, ma soprattutto per il rendimento. Domani a Bergamo sperando che il calcio non sia logico
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com