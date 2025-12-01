De Paola: "Il tecnico cambia tutto. Palladino? Un errore il divorzio"

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio sul suo Editoriale parlando anche della Fiorentina. Ecco le sue parole a proposito delle scelte sbagliate prese della viola negli ultimi mesi: "La verità è che nel calcio un allenatore ti cambia la vita. Basti guardare l'esperienza di Italiano che cosa aveva lasciato negli occhi di Firenze.

Il grande errore poi è stato quello di lasciar andare Palladino, allenatore molto bravo nella comunicazione e preparato. Anche in altre piazze si è visto come la scelta dell'allenatore sia determinante. Basti guardare l'instabilità che c'è da anni nella Juventus".