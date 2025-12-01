Verona, Zanetti ha diretto l'allenamento ma resta incertezza

Ore calde in casa dell'Hellas Verona dopo il ko con il Genoa. La posizione di Paolo Zanetti nonostante oggi abbia diretto la ripresa degli allenamenti resta critica ma la società non ha ancora preso decisioni. Sabato la squadra affronterà al Bentegodi l'Atalanta in forma smagliante dopo l'arrivo di Palladino e poi arriverà a Firenze in uno scontro all'ultimo sangue con i viola in crisi. Difficile capire se Paolo Zanetti siederà ancora sulla panchina gialloblù. Proseguire con lui resta comunque una ipotesi in attesa che la società si chiarisca le idee.

L'Arena oggi faceva il punto sulle alternative. Il primo nome sondato sarebbe quello di Massimo Donati: reduce da esperienze complicate tra Grecia e Sampdoria in B ma apprezzato per il suo lavoro. Il profilo più accreditato sarebbe però quello di Luca Gotti. Che dopo l’esonero con il Lecce ha scelto di fare l'opinionista in tv e non sembrerebbe però intenzionato a buttarsi in una situazione così critica come quella del Verona.