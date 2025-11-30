Marchegiani: "Non capisco le difficoltà della Fiorentina. La squadra è costruita bene"

vedi letture

L'ex portiere ed attuale opinionista di Sky Sport, Luca Marchegiani, ha commentato il momento della Fiorentina e le dichiarazioni di Paolo Vanoli nel post partita del match contro l'Atalanta: "Le parole di Vanoli sono assolutamente comprensibili. E' altrettanto vero che la situazione a Firenze quest'anno è particolare tra lo stadio in costruzione e la parte calda della tifoseria che si è dovuta spostare da un'altra parte... tutte cose che secondo me però giustificano poco i risultati.

Faccio infatti difficoltà a capire le difficoltà della Fiorentina: a bocce ferme, pensavo che in estate la squadra fosse stata costruita bene e con giocatori di qualità. Non ha funzionato questo e la squadra non riesce a far ricorso a cose diverse. Anche oggi, in fase di non possesso troppo passiva: poi, se devi recuperare punti, sono situazioni pericolose".