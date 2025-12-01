Marchegiani: "Bene il confronto tra Dzeko e i tifosi ma non diventi un alibi"
Luca Marchegiani, opinionista di SkySport, ha parlato della situazione della Fiorentina di Paolo Vanoli in seguito alla settima sconfitta subita in campionato, questa volta subita in casa dell'Atalanta. Ecco le sue parole: "Apprezzo molto quello che ho visto ieri sera e il modo con cui Dzeko si è rivolto ai tifosi. Stessa cosa anche per il modo in cui hanno reagito. Come se si fosse creato un'unità d'intenti.
Non verrei però che il discorso dei sostegno del tifo, che non è come tutti ci aspettiamo, diventi un alibi. Una squadra deve trovare lo spirito per tirarsi fuori dentro di sé, non dai tifosi. La squadra ha valori importanti, ora li deve tirare fuori".
