SERIE A, Udinese ok sul Genoa: 1-0 firmato De Paul

Importante successo in zona salvezza dell’Udinese (prossimo avversario della Fiorentina in Coppa Italia, mercoledì alle 17:30) che batte per 1-0 il Genoa nel match delle 18 dell’8a giornata di Serie A grazie alla rete messa a segno da Rodrigo De Paul al 34’. Per l’argentino anche una traversa su punizione nel corso della ripresa, alla fine della quale è stato annullato il gol del pareggio ospite per un fuorigioco millimetrico di Scamacca. Nei minuti di recupero espulso Perin su Pereyra lanciato a rete: il portiere salterà la sfida contro il Parma del prossimo weekend. I friulani con questa vittoria salgono a 7 punti in classifica (-1 rispetto ai viola), mentre il Genoa resta penultimo a quota 5.