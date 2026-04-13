Serie A, oggi la scelta: Giovanni Malagò a ora in pole per la Federcalcio

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Oggi, in Via Rosellini, si riunisce l’Assemblea di Serie A con all’ordine del giorno l’indicazione del candidato presidente della Federcalcio. Il vertice è previsto intorno alle 11 e, secondo le indiscrezioni della vigilia, il nome destinato a emergere è quello di Giovanni Malagò. L’ex presidente del Coni e attuale numero uno della Fondazione Milano Cortina viene considerato il profilo ideale per esperienza, capacità gestionale e attitudine a guidare situazioni complesse, con l’obiettivo di rilanciare il sistema calcio italiano. I risultati ottenuti in discipline come tennis, sci e atletica, oltre al lavoro sulle Olimpiadi Invernali, rappresentano credenziali importanti. Lo scrive Tuttomercatoweb.com che poi indica modalità e particolarità dell'elezione

Per essere indicato servono almeno 11 voti su 20 e, sempre secondo le voci della vigilia, Malagò potrebbe contare su un consenso tra le 14 e le 15 società. Restano però alcune posizioni diverse, come quella della Lazio e forse dell’Udinese. Nelle ultime ore si era parlato anche di Juventus e Milan e di una possibile candidatura alternativa di Adriano Galliani, subito smentita. A sostenere Malagò ci sono figure di peso come Giuseppe Marotta e Aurelio De Laurentiis, e anche i grandi club sembrano orientati a convergere su questa scelta.

Scrive Tuttomercatoweb.com che resta però centrale il tema del peso politico delle varie componenti del calcio italiano. Dopo l’ultima riforma, la Lega Serie A dispone del 18% dei voti, la Serie B del 6%, la Lega Pro del 12%, mentre la quota più rilevante resta alla Lega Nazionale Dilettanti con il 34%. Seguono AIC (20%) e AIAC (10%), mentre gli arbitri hanno perso il diritto di voto. Proprio la LND, guidata da Giancarlo Abete, rappresenta l’alternativa, anche se non ancora ufficiale. Decisivo, alla fine, potrebbe essere il ruolo della Serie B.