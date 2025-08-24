Serie A, non solo Fiorentina: risultati, programma e classifica parziale

vedi letture

Dopo le 4 sfide del sabato che hanno inaugurato la nuova stagione di serie A oggi sono previste altre 4 gare con il turno che si concluderà solo domani. Oltre alla Fiorentina impegnata a Cagliari, alle 18.30 giocherà anche la Lazio a Como (unica partita della giornata in diretta anche su Sky) mentre stasera sarà la volta di Atalanta e Juventus che ospiteranno rispettivamente il Pisa di Gilardino e il Parma.

Risultati di ieri

Genoa-Lecce 0-0

Sassuolo-Napoli 0-2

Milan-Cremonese 1-2

Roma-Bologna 1-0

Programma di oggi

18.30: Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

20.45 Atalanta-Pisa

Juventus-Parma

Programma di domani

18.30 Udinese-Verona

20.45 Inter-Torino

Classifica dopo le gare di ieri (* una gara in più):

Napoli 3*

Cremonese 3*

Roma 3*

Lecce 1*

Genoa 1*

Pisa 0

Udinese 0

Inter 0

Juventus 0

Fiorentina 0

Atalanta 0

Lazio 0

Cagliari 0

Torino 0

Parma 0

Verona 0

Como 0

Milan 0*

Bologna 0*

Sassuolo 0*