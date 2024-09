SERIE A, Le gare di campionato in programma oggi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La quarta giornata di Serie A continua anche oggi, lunedì 16 settembre, con due match in programma. Dopo le sfide di ieri che hanno visto perdere la Fiorentina contro l'Atalanta, dilagare il Napoli sul campo del Cagliari e pareggiare Torino, Inter e Roma rispettivamente contro Lecce, Monza e Genoa, oggi si giocheranno Parma-Udinese, alle 18:30, e Lazio-Verona alle 20:45. Al Tardini la squadra di Pecchia proverà a ripartire dopo la rocambolesca sconfitta di Napoli, mentre li friulani andranno alla caccia dei tre punti per salire da soli in vetta alla classifica.

Lazio-Verona sarà una sfida speciale per Marco Baroni che ritrova la sua ex squadra con cui l'anno scorso raggiunse la salvezza. I veneti cercheranno di dare continuità alla vittoria contro il Genoa, mentre la Lazio riparte dal pareggio dell'Olimpico contro il Milan prima della sosta.