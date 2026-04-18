Primavera, c'è Juventus-Fiorentina. Kospo titolare: la formazione di Galloppa

Primavera, c'è Juventus-Fiorentina. Kospo titolare: la formazione di GalloppaFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:15News
di Redazione FV

Alle ore 11, stamani, la Fiorentina Primavera farà tappa a Torino per affrontare i pari età della Juventus. Una sfida, valida per la 34a giornata di campionato, che la formazione di Galloppa approccerà con l’obiettivo di cancellare il ko per 3-1 patito la scorsa settimana al Viola Park contro il Sassuolo e tornare a fare la voce grossa in campionato a cinque turni dalla fine della regular season, in attesa dei risultati di Cesena e Parma. Questa la formazione ufficiale dei viola, con Eman Kospo al centro della difesa:

4-3-3: Leonardelli; Trapani, Sadotti, Kospo, Perrotti; Atzeni, Montenegro, Deli; Evangelista, Puzzoli, Mazzeo.