Ufficiale Juventus: ufficializzato il rinnovo di Locatelli, contratto fino al 2030

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(ANSA) - TORINO, 17 APR - E' arrivata anche l'ufficialità, la Juventus ha annunciato il rinnovo di Manuel Locatelli fino al 30 giugno 2030. "La storia tra Manuel Locatelli e la Juventus prosegue nel segno della continuità, dell'appartenenza e della responsabilità": si legge nella nota diramata dal club. 224 presenze, 9 gol e 17 assist: questi i numeri del classe 1998, prelevato dal Sassuolo nell'estate del 2021, e destinati ad aumentare nei prossimi anni. (ANSA).