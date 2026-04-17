De Zerbi via dal Tottenham in caso di retrocessione? Il tecnico bresciano lo esclude

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In un’intervista concessa a SkySport UK, l’allenatore del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha voluto tranquillizzare i tifosi degli Spurs sul proprio futuro, confermando quanto già dichiarato nella sua prima intervista dopo la firma con il nuovo club. Alla domanda se resterà al Tottenham anche nella prossima stagione indipendentemente dai risultati - gli Spurs sono attualmente terzultimi e in zona retrocessione in Premier - De Zerbi ha risposto: "Il problema non è la categoria. Il problema è avere un buon rapporto con la società e condividere le stesse idee sul progetto'. Invitato a chiarire se per lui sia essenziale essere tutti uniti e senza divisioni interne al Tottenham, ha aggiunto: 'Sì, è importante che siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda'. Successivamente ha spiegato: 'Non abbiamo tempo da perdere. Non possiamo soffermarci sui problemi di questa stagione.

Dobbiamo pensare soltanto alla prossima partita, trasmettendo fiducia. Posso portare la mia idea di calcio, ma anche lavorare per costruire un clima positivo e un buon rapporto con i giocatori. Nel calcio di oggi le qualità tecniche sono fondamentali, ma contano anche lo spirito di squadra e l’intesa tra i giocatori. In questo momento tutti dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Non possiamo lamentarci: dobbiamo impegnarci per uscire da questa situazione".