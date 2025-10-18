Serie A, le formazioni ufficiali di Lecce-Sassuolo e Pisa-Hellas Verona
La Serie A è pronta a ripartire dopo la sosta per le nazionali di ottobre e lo farà questo pomeriggio alle ore 15:00 con le sfide tra Lecce e Sassuolo al Via del Mare e tra Pisa e Hellas Verona all'Arena Garibaldi. In tal senso sono da poco state annunciate le formazioni ufficiali per questi due match con le rispettive scelte dei tecnici:
Lecce(4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Tete Morente. Allenatore: Di Francesco.
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
Pisa(3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Tramoni, Nzola. All. Gilardino
Verona (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Valentini; Cham, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti
