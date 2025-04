Serie A, le formazioni delle due sfide delle 20.45. Occhio alla Lazio

Alle 20.45 scendono in gara quattro squadre per le ultime due gare della 34esima giornata, Verona-Cagliari e Lazio-Parma, con la Fiorentina diretta interessata a quest'ultima visto che proprio ieri, in virtù della vittoria sull'Empoli, ha raggiunto la squadra di Baroni a quota 59 (per gli scontri diretti i viola sono sopra in classifica). Nel Verona il viola in prestito Valentini ancora titolare. Ecco le formazioni ufficiali delle due gare:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Ondrejka, Sohm, Keita, Hainaut, Valeri; Pellegrino, Bonny. Allenatore: Chivu

Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Serdar, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Frese, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Niasse, Livramento, Slotsager, Kastanos, Bernede, Ajayi, Cisse.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Marin, Augello; Pavoletti, Luvumbo. All. Nicola

A disposizione: Ciocci, Sherri, Coman, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Obert, Pintus, Gaetano, Mutandwa, Felici.