Verso Fiorentina-Inter: Lautaro ancora a parte. E il Toro salterà la convocazione dell'Argentina

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Giornata di Rakow-Fiorentina ma anche -3 a Fiorentina-Inter di campionato e in casa nerazzurra si valutano ancora le condizioni di Lautaro Martinez, alle prese da tre settimane da un infortunio muscolare patito in Champions contro il Bodo/Glimt. Il capitano dell'Inter ha puntato sin da subito il rientro per il 22 marzo, contro i viola, ma anche ieri si è allenato a parte e l'impressione è che possa essere disponibile solo per la panchina al Franchi. Un ulteriore indizio del suo stato di forma non ottimale lo danno le convocazioni di Lionel Scaloni, Ct dell'Argentina, che giocherà un'amichevole durante la pausa Nazionali (al posto della Finalissima contro la Spagna che è stata cancellata nelle scorse ore per via della crisi in Medio Oriente.

Tra i convocati presenti invece i due talenti del Como, Perrone e Nico Paz, oltre a Tomas Palacios, difensore dell'Inter in prestito all'Estudiantes..

Di seguito la lista di Scaloni: Portieri: Emiliano Martinez, Rulli, Musso Difensori: Molina, Montiel, Romero, Balerdi, Senesi, Tomas Palacios, Tagliafico, Rojas, Acuna Centrocampisti: Paredes, Perrone, Mac Allister, Enzo Fernandez, Barco, De Paul, Palacios Attaccanti: Messi, Nico Paz, Prestianni, Nico Gonzalez, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José Lopez, Alvarez