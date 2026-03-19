La Federcalcio dell'Iran spiega: "Boicottiamo gli Stati Uniti, non i Mondiali"
(ANSA-AFP) - ROMA, 19 MAR - "Boicottiamo gli Stati Uniti, non i Mondiali". Così il presidente della Federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, ha chiarito la posizione della nazionale di Teheran la cui partecipazione alla Coppa del Mondo 2026 che si disputerà in tre paesi (Stati Uniti, Canada e Messico) rimane comunque incerta a causa della guerra dichiarata da Usa e da Israele contro l'Iran. "Ci stiamo preparando per i Mondiali. Stiamo boicottando gli Stati Uniti, non i Mondiali", ha ribadito Taj in un video diffuso dall'agenzia di stampa iraniana Fars. (ANSA-AFP).
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