Social Giuseppe Commisso ricorda il padre Rocco e Joe Barone: i messaggi sui social

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La Fiorentina ricorda i due anni dalla scomparsa di Joe Barone e lo fa anche il suo attuale presidente: Giuseppe Commisso ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo instagram, ricondividendo i post che il club viola ha dedicato al Dg venuto a mancare il 19 marzo 2024.Il numero uno del club gigliato ha anche dedicato un pensiero al padre Rocco, scomparso invece il 16 gennaio scorso. E lo ha fatto oggi in occasione della festa del papà. Ecco i suoi messaggi sui social: